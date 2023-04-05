Энергоэксперт назвал нелогичным разрыв нефтяных отношений России и Польши Энергоэксперт Митрахович назвал нелогичным разрыв нефтяных отношений России и Польши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрыв Польшей нефтяных отношений с Россией является нелогичным, заявил энергоэксперт Станислав Митрахович. По его словам, Варшава могла сделать это в начале СВО, но после введения ЕС двух антироссийских эмбарго это решение ни на что не повлияет. При этом российское руководство некоторое время назад уже прекратило поставки в Польшу, а местная нефтеперерабатывающая компания Orlen лишь воспользовалась этим, заявив о разрыве контрактов, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Политика Варшавы нелогична. Поляки могли прекратить все нефтяные отношения с Россией еще год назад и показать этим, какие они храбрые, но протянули до 2023, когда в ЕС начали работу два антироссийских эмбарго, — заявил Митрахович.

Энергоэксперт добавил, что поставки по нефтепроводу «Дружба» в Польшу не прекратятся, хотя в текущих условиях нельзя полностью исключать полного перекрытия его северного участка. Он рассказал, что ФРГ заключила контракт на поставки нефти из Казахстана. При этом казахская нефть KEBCO практически неотличима от российской Urals, поэтому нельзя будет точно сказать, какое сырье пойдет в Германию.

Российская нефть Urals неотличима от казахстанского сорта KEBCO, поэтому неизвестно, какое сырье поступает сегодня в Германию. Однако немцев это не спасет, в их контракте с Казахстаном обозначены небольшие объемы, — заключил Митрахович.

Политолог Владимир Оленченко ранее рассказал, что Польша продвигает антироссийскую повестку в Евросоюзе, но это не мешает ей закупать больше пропана и бутана из России, чем остальные европейские страны вместе взятые. По его словам, Варшава ориентируется на собственную экономическую выгоду и «втихую» ведет свой бизнес с Москвой, при этом генерируя антироссийские настроения в регионе.