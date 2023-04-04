Политолог: Польша «втихую» ведет бизнес с Россией Политолог Оленченко: Польша «втихую» ведет бизнес с Россией

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look press

Польша продвигает антироссийскую повестку в Евросоюзе, но это не мешает ей закупать больше пропана и бутана из России, чем остальные европейские страны вместе взятые, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Владимир Оленченко. По его словам, Варшава ориентируется на собственную экономическую выгоду и «втихую» ведет свой бизнес с Москвой, при этом генерируя антироссийские настроения в регионе.

Поляки исполняют антироссийскую повестку ЕС так, как захотят, поэтому эта история с импортом пропана не выбивается из контура политики Варшавы. <...> Польские власти шумно и масштабно генерируют антироссийскую повестку, но когда вопрос заходит об экономических выгодах, они втихую и вопреки европейской линии устраивают выгодный себе бизнес, — пояснил Оленченко.

Политолог добавил, что 2024 год станет важным для ЕС, США и Украины. Политика Вашингтона в любом случае изменится после президентских выборов, отметил он. В ЕС пройдут перевыборы в Европарламент и обновление Еврокомиссии, после чего «злобствующая антироссийская команда» уйдет в отставку, считает эксперт. В Финляндии политическая ситуация также изменится.

Партия Санны Марин проиграла выборы в Финляндии, где большинство в парламенте получили консерваторы, озабоченные внутренним положением страны. Они считают, что экономика должна являться основным пунктом политической повестки. Можно также ожидать, что финны изменят линию в отношениях с Москвой, — рассказал Оленченко.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава выставила ЕС счет на сумму € 2 млрд за вооружение и технику, переданные на Украину. По его словам, полученную компенсацию страна намерена потратить на приобретение современного оружия.