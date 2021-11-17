В Польше нашли возможность обойти ограничения для «Северного потока — 2»

Сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась заявил, что добиться сертификации «Северного потока — 2» Россия сможет, если «разделит» газопровод на две части. В этом заключается «слабость» обновлённой Газовой директивы Евросоюза, отметил он в интервью Defence 24.

Аналитик подчеркнул , что директива распространяется только на территориальные воды страны — члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод. В случае с «Северным потоком — 2» речь идёт о Германии.

Податель заявки намекает, что газопровод следует «разделить» на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно 5%) и ту, на которую оно не распространяется (95%), — объяснил Кардась.

Он считает, что одобрение такого подхода со стороны Европейской комиссии и ФРГ даст «Газпрому» и его партнёрам возможность эксплуатировать газопровод на более выгодных условиях.

Большая часть «Северного потока — 2» окажется выведена из-под действия европейского законодательства. Отпадёт необходимость учёта норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам, — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что запуск «Северного потока — 2» может быть отложен до марта 2022 года, прогнозируют в Германии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Они связывают задержку с приостановкой сертификации газопровода немецким регулятором.

Процедура приостановлена до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.