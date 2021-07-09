В Подмосковье увеличился спрос на элитные коттеджи

За первые шесть месяцев 2021 года в Подмосковье заключили 92 сделки на рынке элитной загородной недвижимости. Это почти на четверть больше показателей прошлого года. Об этом пишет РБК.

Всего с начала года на рынке элитной недвижимости в продаже было более 2 тысяч объектов, большая часть из них относились ко «вторичке». Общий объём предложения составил 560 млрд рублей, из которых 499 млрд пришлось на вторичный рынок, отмечается в сообщении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предложений на первичном рынке уменьшилось на треть, в то время как вторичный рынок вырос на 5%. При этом на первичном рынке лидирует Новорижское направление, где располагается почти половина всех объектов. Второе место у Рублёво-Успенского шоссе с 38% предложений. Остальные объекты размещены по другим направлениям.

Кроме того, почти на четверть вырос средний бюджет на элитные коттеджи на первичном рынке и составил около 247 млн рублей, в то время как бюджет «вторички» сократился на 5% и составил 307 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Москве вдвое вырос спрос на аренду элитного жилья. Самыми популярными местами в плане переселения оказались окрестности Кремля и Тверской район.