В Подмосковье будут штрафовать за выгул питомцев без поводка и намордника

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Московская областная Дума приняла закон, согласно которому за нарушение правил выгула домашних животных начнут штрафовать. Об этом говорится на сайте Мособлдумы.

Так, граждане будут обязаны выгуливать питомцев лишь на поводках в разрешенных местах, на собаках потенциально опасных пород в обязательном порядке должны быть намордники. Кроме того, за животными обязательно необходимо убирать.

При нарушении норм жителей будут штрафовать. Так, пренебрежение правилом об уборке за питомцем грозит взыскание на сумму от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей. При выгуле питомца без намордника - на 1-2 тысячи рублей. Наибольший штраф в размере 5 тысяч рублей предусмотрен за повторное нарушение в течение года.

Старший помощник прокурора Московской области Александра Русина пояснила, что введение данных норм было необходимо, поскольку в Подмосковье участились случаи нападения собак на людей. Так, за последние полтора года от жителей поступило более 2,5 тысяч соответствующих сообщений, из которых порядка 1 тысячи касались детей.

Ранее ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал, как правильно выгуливать собак в сильные холода.