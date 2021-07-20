В ПФР рассказали о доплатах и прожиточном минимуме пенсионеров

Для всех неработающих пенсионеров общая сумма доходов которых не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, предусмотрена федеральная или региональная социальная доплата. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

Как сообщили в фонде, с 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от граждан больше не потребуется подавать заявление и предоставлять какую-либо информацию.

Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии, — рассказали в фонде.

В случае, если пенсия окажется ниже величины ПМП, территориальный орган пенсионного фонда проведёт проверку меры социальной поддержки посредством сведений из Единой государственной информационной системы соцобеспечения. При отсутствии там необходимых сведений, ПФР направит запрос в соответствующий уполномоченный орган.

Если после получения информация доход пенсионера останется ниже минимального, ему установят необходимую сумму в виде доплаты и уведомят о ней получателя в течение трёх дней.

О социальных доплатах к пенсиям с января 2022 года в марте 2021 года сообщил Минтруд. По данным ведомства, деньги будут направлять в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии.

Для этого подготовлен приказ об обмене данными между территориальными ведомствами. Документ вступает в силу 30 июля текущего года.

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