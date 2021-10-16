В «Нафтогазе» заявили об уменьшении транзита газа через Украину в два раза

Россия с начала года сократила суточные объёмы транзита газа через газотранспортную систему Украины. Если в начале года через страну проходило 180 млн кубометров газа в сутки, то сейчас порядка 80. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.

Если мы посмотрим на суточные объёмы транзита, то увидим, что они упали практически в два раза: в начале года было 180 млн в сутки, а сейчас примерно 80. Это очередная порция лжи, которая как раз свидетельствует о том, что Путин нервничает. Он понимает, что шантаж, который он задействовал по всей Европе не удался, и ему не удаётся запустить уже построенный газопровод «Северный поток — 2», — сказал Витренко.

Он также добавил, что в 2020 году «Газпром» для транзита газа бронировал мощности объёмом 65 млрд кубометров. В 2021-м эта цифра сократилась до 40 млрд.

Ранее глава «Нафтогаз Украины» заявил о том, что компания рассматривает разные сценарии того, как пройдёт нынешний отопительный сезон. В частности, он не исключает и полного прекращения транзита российского газа через Украину.