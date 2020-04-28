В МВД России не видят рисков для клиентов банков из-за просрочки паспортов

https://static.news.ru/photo/824ecac8-8949-11ea-bfb5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В МВД России сообщили об отсутствии рисков для клиентов банков из-за просроченных паспортов. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В ряде СМИ и на интернет-ресурсах опубликованы материалы, где выражается обеспокоенность банковского сообщества рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан РФ с продлённым сроком действия, — цитирует её ТАСС.
Волк также отметила, что в настоящее время в МВД России проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах срока действия таких паспортов.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин распорядился продлить действие истекающих паспортов и водительских удостоверений.