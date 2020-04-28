В МВД России не видят рисков для клиентов банков из-за просрочки паспортов

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Все жители России нуждаются в поддержке со стороны государства из-за кризиса, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Он напомнил, что есть слои населения, которые больше нуждаются в поддержке, чем другие. Особенно в ней нуждаются те группы населения, которые и в привычных условиях защищены слабо. Дети и сироты,...