Экономика

В МВД России не видят рисков для клиентов банков из-за просрочки паспортов

14:50, 28 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МВД России сообщили об отсутствии рисков для клиентов банков из-за просроченных паспортов. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ряде СМИ и на интернет-ресурсах опубликованы материалы, где выражается обеспокоенность банковского сообщества рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан РФ с продлённым сроком действия, — цитирует её ТАСС.

Волк также отметила, что в настоящее время в МВД России проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах срока действия таких паспортов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин распорядился продлить действие истекающих паспортов и водительских удостоверений.

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