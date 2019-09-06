https://static.news.ru/photo/5707924e-738f-11e9-a46f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слова главы Бундестага Вольфганга Шойбле о неразумности критики строительства российского газопровода «Северный поток — 2» оценил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Уже не скрыть того, что «Северный поток — 2» хотят остановить исключительно по политическим мотивам, — приводит RT слова эксперта.

Он также уточнил, что ранее критики приводили два аргумента против: что «Северный поток — 2» приведёт к зависимости Европы от российского газа, и что таким образом Россия хочет лишить Украину транзитных денег, чтобы уничтожить экономику страны.

Юшков подчеркнул, что все эти доводы неубедительны, так как по газопроводу будет следовать тот же газ, что и идущий прежде по другому маршруту.

Американцы в последнее время говорят, что нужно покупать американский сжиженный природный газ, а не российский газ, потому что в американском есть некие молекулы свободы, — добавил аналитик, отметив, что это доказывает политизированность протеста против реализации проекта.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.

Ранее News.ru писал о том, что председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призвал немецких политиков к прекращению противодействия реализации проекта «Северный поток — 2». Их позиция уже привела к подрыву доверия к Берлину со стороны восточноевропейских партнёров.