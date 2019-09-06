https://static.news.ru/photo/92571e00-d159-11e9-a97e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призвал немецких политиков к прекращению противодействия реализации проекта «Северный поток — 2». Их позиция уже привела к подрыву доверия к Берлину со стороны восточноевропейских партнёров.

Игнорирование видения наших восточных соседей не относится к лучшим сторонам германской политики и разрушило много доверия. С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением, — заявил он свою позицию в статье, опубликованной в газете Die Welt.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.

Ранее News.ru писал, что трубопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые будут введены в эксплуатацию в этом году, необходимы для стабильности поставок газа европейским потребителям.