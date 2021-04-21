В Минтруде рассказали, сколько россиян получат новую детскую выплату

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что получить единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста смогут около 17 млн человек. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.

Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающим детей школьного возраста, в них более 17 миллионов детей, соответственно, порядка 17 миллионов, — сказал он.

О введении новой меры поддержки заявил президент Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале «Манеж».

Он распорядился единовременно выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Мера также коснётся семей с будущими первоклассниками.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что траты на воплощение всех озвученных в ходе послания поручений главы государства составят 400 млрд рублей за два года, из них порядка 170 млрд рублей пойдут на выплаты школьникам. Реализация мер будет производиться в рамках имеющихся в бюджете средств.