В Минфине призвали установить администрируемые отношения в бизнесе

https://static.news.ru/photo/fbe4e896-c3b7-11eb-bd81-96000091f725_660.jpg Алексей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государство должно установить прозрачные, проверяемые, понятные и хорошо администрируемые отношения между малым и большим бизнесом. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Лавров NEWS.ru на полях ПМЭФ-2021.

По его мнению, затем покупатель и продавец сами найдут себя на рынке, заставлять делать что-то в этой сфере неперспективно. Он подчеркнул, что нельзя заставить малый бизнес выходить на процедуры, а крупный бизнес обращаться только к услугам малых партнёров.

Это должен быть встречный процесс. Но он будет идти, только если обе стороны понимают, каким будет этот процесс, — пояснил Лавров.

По словам замминистра, среди большого и малого бизнеса нет проигравших, обе стороны выигрывают. В отношениях с малым бизнесом государство занимает более активную позицию и есть прямые нормы, требующие от субъектов соблюдения определённых процедур. В качестве примера Лавров привёл закупки через восемь электронных площадок только по закрытому перечню документов и лишь по стандартной форме гарантии.

Если бы малому бизнесу не было выгодно, то он бы не участвовал в этих процедурах. Если бы не было выгоды большому — он бы не закупал у малого, как в любом в коммерческом взаимодействии, — сказал он.

Лавров также добавил, что в этой части государство свою функцию выполняет, а как эти инструменты будут срабатывать — зависит лишь от субъекта. В заключение он подчеркнул, что согласно федеральному закону № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», основные полномочия находятся у заказчиков, однако никто не мешает установить в своих положениях правила.

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