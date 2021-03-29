В Минэнерго РФ назвали три фактора формирования цен на бензин

Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин назвал три фактора формирования цен на бензин в России.
Он напомнил, что в стране бензин продаётся в рублях. Обычно при подорожании нефти курс рубля укрепляется, и наоборот. Когда цена нефти на мировых рынках изменяется, то в России она колеблется в диапазоне от 3000 рублей до 3500 рублей за «бочку». В марте курс рубля не укрепился, несмотря на подорожание нефти, поэтому стоимость одной «бочки» нефти превысила 5000 рублей.
Второй фактор — подорожание стоимости бензина с начала года на 2%. Этот показатель не сильно отличается от инфляции. Сдерживать цены на бензин помогает демпферный механизм. Сорокин отметил, что если бы бензин дорожал параллельно с изменениями цен на нефть, то россияне негативно бы отреагировали на эту ситуацию.
Замглавы Минэнерго считает третьим фактором нежелание бизнеса уменьшить розничные цены на топливо,
Как писал NEWS.ru, цены на такси в регионах взлетят из-за подорожания бензина. Об этом заявили в Общественном совете по развитию такси. Прогнозируется увеличение роста на 5–10%. Случаи завышения цен уже фиксировались в Приморском крае, где стоимость литра топлива выросла на 2–3 рубля, а по всей России — на 1–1,5 рубля.