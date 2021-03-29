В Минэнерго РФ назвали три фактора формирования цен на бензин

https://static.news.ru/photo/149efaea-90c1-11eb-819e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин назвал три фактора формирования цен на бензин в России.

Он напомнил, что в стране бензин продаётся в рублях. Обычно при подорожании нефти курс рубля укрепляется, и наоборот. Когда цена нефти на мировых рынках изменяется, то в России она колеблется в диапазоне от 3000 рублей до 3500 рублей за «бочку». В марте курс рубля не укрепился, несмотря на подорожание нефти, поэтому стоимость одной «бочки» нефти превысила 5000 рублей.

Второй фактор — подорожание стоимости бензина с начала года на 2%. Этот показатель не сильно отличается от инфляции. Сдерживать цены на бензин помогает демпферный механизм. Сорокин отметил, что если бы бензин дорожал параллельно с изменениями цен на нефть, то россияне негативно бы отреагировали на эту ситуацию.

Замглавы Минэнерго считает третьим фактором нежелание бизнеса уменьшить розничные цены на топливо, сообщает KP.RU.

Как писал NEWS.ru, цены на такси в регионах взлетят из-за подорожания бензина. Об этом заявили в Общественном совете по развитию такси. Прогнозируется увеличение роста на 5–10%. Случаи завышения цен уже фиксировались в Приморском крае, где стоимость литра топлива выросла на 2–3 рубля, а по всей России — на 1–1,5 рубля.