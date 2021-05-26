В Минэнерго оценили запрет Украины на поставки электроэнергии из РФ

https://static.news.ru/photo/97d5cbe0-be26-11eb-81d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак заявил, что запрет импорта электроэнергии из России, который был принят на Украине, не скажется на функционировании энергосистемы страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул , что данное решение не отразится на работе даже в случае прекращения коммерческих поставок.

Прекращение Украиной импорта электроэнергии из России никак не отразится на функционировании российской энергосистемы, — произнёс Грабчак.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украина по инициативе министра энергетики Германа Галущенко приняла решение о запрете на поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 октября текущего года, но может быть продлён.

Галущенко считает, что импорт электроэнергии из этих государств противоречит стратегическим целям страны в сфере энергетики. Кроме того, он подчёркивал, что Белоруссия и Украина не входят в Европейское энергетическое сообщество.