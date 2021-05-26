В Минэнерго оценили запрет Украины на поставки электроэнергии из РФ

Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак заявил, что запрет импорта электроэнергии из России, который был принят на Украине, не скажется на функционировании энергосистемы страны. Об этом сообщает ТАСС.
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Прекращение Украиной импорта электроэнергии из России никак не отразится на функционировании российской энергосистемы, — произнёс Грабчак.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украина по инициативе министра энергетики Германа Галущенко приняла решение о запрете на поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 октября текущего года, но может быть продлён.
Галущенко считает, что импорт электроэнергии из этих государств противоречит стратегическим целям страны в сфере энергетики. Кроме того, он подчёркивал, что Белоруссия и Украина не входят в Европейское энергетическое сообщество.