https://static.news.ru/photo/3eb5100a-be00-11eb-9654-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украина запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Как уточняется, поставки будут прекращены до 1 октября текущего года. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по инициативе украинского министра энергетики Германа Галущенко.

Также отмечается, что не исключено продление действия данного запрета.

Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года, — говорится в его публикации.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киеву стоит отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии, так как указанные государства не входят в Европейское энергетическое сообщество. Кроме того, он считает, что это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики.