Украинский министр призвал к отказу от российского электричества

https://static.news.ru/photo/2e466d42-b7dc-11eb-b460-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украине стоит отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии, так как указанные государства не входят в Европейское энергетическое сообщество. Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Он занял свой пост в апреле 2021 года, то есть через несколько месяцев после того, как страна признала, что не в состоянии полностью отказаться от российской электроэнергии, передаёт URA.RU.

Галущенко обратился в Национальную комиссию. Он попросил рассмотреть возможность запрета импорта российского сырья, так как это, по его мнению, противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики.

В частности, синхронизации Объединённой энергетической системы Украины с ENTSO-E (европейская сеть операторов передачи электроэнергии) потенциально угрожает энергетической безопасности, — заявил в своём письме руководитель ведомства.

Галущенко также отметил, что государство готовится отделить свою энергосистему от работы с Минском и Москвой. Украина собирается присоединиться к европейской части в указанной отрасли. Кроме того, министр добавил, что импорт отрицательно влияет на экономическое состояние производителей и негативно сказывается на угледобывающей отрасли.

Ранее глава «Оператора ГТC Украины» Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита российского газа через украинскую территорию. По его словам, транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитaрной безопасности Украины. Макогон также добавил, что в этих условиях Киеву важно не допустить завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2».