В Минэнерго назвали стабильной ситуацию с дизельным топливом в России

Ситуация на внутреннем рынке России с дизельным топливом и сжиженным углеводородным газом является стабильной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Так, рост цен на дизельное топливо на АЗС сейчас находится в рамках инфляции. Спрос со стороны потребителя на сырьё обеспечен.

При этом стоимость используемого в качестве моторного топлива СУГ остаётся ниже цен на бензин и дизель, что в частности обеспечивается отсутствием акциза на данный товар. В ведомстве также напомнили, что внутренние цены на СУГ прямо зависят от изменения величины экспортной альтернативы.

Ранее сообщалось, что цены на дизельное топливо выросли до рекордных показателей в России и составили 52,6 тысячи рублей за тонну. Участники рынка предупредили, что повышение цен на дизтопливо неизбежно приведёт к росту стоимости товаров.