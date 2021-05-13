В Минэнерго назвали сроки завершения «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/84b1f582-b4a0-11eb-b213-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream 2/nord-stream2.com

Глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» находится на завершающей стадии. Об этом сообщает «Энергетическая политика».

Министр напомнил , что по словам вице-премьера России Александра Новака, проект будет реализован в этом году.

Кроме того, строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер России Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет достроен в этом году, — сказал Шульгинов.

Глава Минэнерго добавил, что Европа сильно заинтересована в введении «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что данный проект является исключительно экономическим и не имеет ничего общего с политической конъюнктурой.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что строительство газопровода может быть завершено до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября. По его словам, строителям осталось преодолеть около 100 километров.