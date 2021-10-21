В Минэкономразвития рассказали о появлении «чёрных лебедей» на потребрынке

Нынешнюю ситуацию с инфляцией характеризует высокий уровень неопределённости, и на потребительском рынке нельзя исключать вероятность появления «чёрных лебедей». Также нельзя говорить о том, что пик инфляции позади. Об этом «Известиям» заявила замминистра экономического развития Полина Крючкова.

Не берусь сказать на 100%, пройден пик инфляции или нет. С одной стороны, ушло влияние разовых факторов, замедляется монетарная инфляция, а кроме того, есть эффект [высокой] базы прошлого года — как раз по осени темпы роста цен начали ускоряться, — заявила Крючкова.

Замминистра допустила, что под влиянием этих трендов ожидания ведомства по инфляции могут быть скорректированы в меньшую сторону, но не исключена вероятность так называемых «чёрных лебедей» — непредвиденных обстоятельств, способных повлиять на ситуацию. В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что до конца года на инфляцию будут влиять предложение сельхозпродукции на внутреннем рынке, мировые цены, состояние глобальных логистических цепочек, а также ситуация на энергетическом рынке в Европе.

Другие эксперты разделяют неопределённость Минэка, но расходятся в прогнозах. Так, руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина полагает, что инфляция проходит свой пик и может оказаться даже немного ниже прогнозируемой. Основой инфляции остаётся рост цен на продовольствие, однако её могут замедлить такие факторы, как полная уборка урожая и торможение цен в ряде сегментов. «Чёрным лебедем» может стать турбулентность мировых цен на энергоносители в связи с их высокой корреляцией на глобальном и внутреннем рынках.

Директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев заявил, что инфляция находится вблизи своего пика, и счёл маловероятным появление «чёрных лебедей». Их возникновение может быть связано с введением жёсткого локдауна и обострением торговых войн.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов допустил превышение действующего прогноза Минэка в связи с тем, что инфляция к декабрю может превысить уровень 7,5%. На ближайшем заседании ЦБ эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки на 0,5% — до 7,25%. Не исключено и ещё одно повышение ставки до конца года.

Ранее Минэкономразвития России скорректировало прогноз по инфляции в России на 1,6% — до 7,4% с прежних 5,8%, прогноз на следующие три года остался неизменным. Основной причиной корректировки прогноза стало ускорение продовольственной инфляции.