В Минэкономразвития оценили темпы восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/66383ef8-be0b-11eb-becf-96000091f725_660.jpg Максим Решетников Фото: Ministry of Economy Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России восстанавливается после вызванного пандемией COVID-19 кризиса быстрее ожидаемого. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Экономика восстанавливается. Динамика восстановления даже чуть лучше наших ожиданий, мы это видим по очень разным показателям, — произнёс он.

Решетников подчеркнул, что в норму приходят различные отрасли. Наиболее важным показателем при этом является восстановление в секторе малого и среднего бизнеса. Он также добавил, что по данным контрольно-кассовой техники и статистики занятых в секторе МСП, все тенденции находятся в положительной зоне.

Ранее в Центральном Банке сообщили, что экономика России вернётся на докризисный уровень во втором полугодии этого года, при этом ВВП достигнет предпандемийного уровня даже при сохранении ограничений в нефтегазовом секторе. Ожидается, что ряд секторов экономики даже несколько превысят предпандемийные уровни.