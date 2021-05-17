В ЦБ рассказали, когда экономика Россия вернётся к докризисным показателям

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Экономика России вернётся на докризисный уровень во втором полугодии этого года, при этом ВВП достигнет предпандемийного уровня даже при сохранении ограничений в нефтегазовом секторе. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

Как рассказал Заботкин в ходе круглого стола в Госдуме, он ожидает, что ряд секторов экономики даже несколько превысят в среднем предпандемийные уровни. В результате чего, по его словам, денежно-кредитная политика вернётся к нейтральной.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов отметил, что в текущем году темпы восстановления российской экономики могут быть ускоренными и достигнут 4%. В дальнейшем экономический рост страны ожидается на уровне порядка 2%. При этом он подчеркнул, что ЦБ оценивает потенциал роста доходов россиян в ближайшее время в 1,5-2%.

Тремасов пояснил, что долгосрочные темпы роста зависят от трудовых ресурсов и производительности капитала. Банк России может поспособствовать росту экономики, проводя контрциклическую политику, предотвращая перегревы экономики и спады спроса.

По мнению предпринимателя и миллиардера Олега Дерипаски, Россия сможет вернуться к нормальной жизни не раньше 2023 года. Он считает, чтобы оправиться от кризиса, страна должна пройти много сложных этапов, в том числе вакцинацию 25% наиболее активного населения и введение медицинских паспортов с иммунным статусом.