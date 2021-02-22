В МГУ объяснили, чем привлекателен рынок криптовалют

https://static.news.ru/photo/8fa41c5a-75e3-11eb-89f6-96000091f725_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ им. Ломоносова Андрей Колганов объяснил, в чём заключается привлекательность рынка криптовалют.

По его словам, в основном вся криптовалюта держится на том, что один продаёт, а другой покупает.

Кто-то меняет на обычную и обратно покупает криптовалюту на обычную валюту. Исключительно на операциях на финансовом рынке держится криптовалюта. Естественно, это не единственная причина, по которой она существует, — отметил он.

Среди других плюсов криптовалют Колганов назвал совершенную анонимность операций и их высокую надёжность, так как технология блокчейна гарантирует надёжность транзакций.

При этом эксперт подчеркнул, что главная привлекательность в том, что спекулятивные операции с этим активом позволяют иногда заработать очень большие деньги, но и также проиграть их, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, американский предприниматель Илон Маск заявил, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Общаясь в Twitter с одним из пользователей, он сообщил, что по его мнению, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом.