В Кремле развеяли опасения россиян по поводу цен на бензин

https://static.news.ru/photo/ceaa993a-8707-11eb-9041-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность резких скачков цен на топливо в России. Он отметил, что действующие демпферные механизмы позволяют контролировать ситуацию.

Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо, — сказал Песков.

Он напомнил, что после предыдущих ситуаций, когда цены на топливо начинали скачки, в России был разработан специальный демпферный механизм, который смягчит влияние факторов, которые связаны с ценами на нефть в мире, передаёт ТАСС.

Напомним, увеличение цен на топливо в мае 2018 года вынудило правительство принять экстренные меры. Эксперты отмечают, что в настоящее время существует риск повторения роста розничных цен на топливо, что может привести к социальной напряжённости в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство энергетики России не видит предпосылок для повторения в стране ситуации 2018 года с бензином, когда правительство приняло срочные меры из-за роста цен на топливо. Соответствующее заявление сделал замминистра энергетики Павел Сорокин.