В Кремле прокомментировали рост цен на бензин в некоторых регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о резком росте цен на бензин в ряде регионов. Он отметил, что по этому вопросу необходимо обратиться в правительство, которое контролирует работу демпферного механизма, пишет РИА Новости.

Действительно, такая динамика на повышение стоимости есть в некоторых регионах, это всё предмет самого пристального внимания правительства, — отметил Песков.

По мнению автоэксперта Сергея Асланяна, причиной «дикой стоимости литра бензина» в России является значительная доля налогов и акцизов в конечной цене топлива на заправке. По его словам, акциз на топливо появился уже очень давно — как первый шаг, а вторым шагом должна была стать отмена транспортного налога, чего за последние 10 лет так и не случилось.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что демпферный механизм, используемый для корректировок цен на топливо внутри России, показывает свою эффективность и не даёт бензину чрезмерно дорожать. Сам механизм постоянно ругают как производители, так и продавцы, но обойтись без него нельзя. Министр назвал стоимость бензина искусственно заниженной, добавив, что без усилий властей он стоил бы на 15 рублей за литр дороже.