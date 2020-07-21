В Кремле объяснили перенос задачи войти в топ-5 крупнейших экономик мира

https://static.news.ru/photo/9a7fd35c-cb8a-11ea-adba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие в национальных целях задачи войти в пятёрку крупнейших экономик мира. По его словам, исчезновение этой цели объясняется неблагоприятными экономическими условиями.

Действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определённые корректировки, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

С этими же причинами, отмечает Песков, связан перенос на шесть лет вперёд таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение в два раза уровня бедности. Он подчеркнул, что цели должны быть реалистичными и достижимыми. При составлении указа «именно этим и руководствовались», пояснил Песков.

По мнению представителя Кремля, неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения, однако всех это коснётся в разной степени.

21 июля глава государства поручил президентской администрации подготовить документы по закреплению целей развития страны до 2030 года, а кабмин и Госсовет, в свою очередь, должны будут на основе этих документов в течение трёх месяцев внести коррективы в нацпроекты. Путин посчитал, что поставленные задачи нуждаются в незначительной актуализации, учитывая опыт последних нескольких месяцев, однако в целом констатировал приверженность прежнему курсу. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года; обеспечение темпов роста ВВП выше среднемирового; обеспечение устойчивого роста доходов населения и другое.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года, так как стране в ближайшее время придётся работать в условиях жёстких бюджетных ограничений. Премьер-министр признал, что пандемия COVID-19 серьёзно сказалась как на мировой, так и на российской экономике.