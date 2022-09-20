В Госдуме заявили, что параллельный импорт следует сделать постоянным Депутат Шелищ: Россия должна ввести параллельный импорт в качестве постоянной меры

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Минпромторгу следует ввести параллельный импорт в качестве постоянной меры, рассказал в интервью «Экономике сегодня» депутат Госдумы и председатель Российского союза потребителей Петр Шелищ. Парламентарий заявил, что это поможет нормализовать торговлю и уравняет Россию в правах с другими импортерами. По его словам, многие развитые страны — США, Южная Корея, Китай, Австралия — используют его, тогда как Россия под влиянием Запада отказалась от этого права в 2002 году.

Пока Министерство промышленности и торговли называет параллельный импорт временной мерой. <...> На мой взгляд, нужно сделать это мерой постоянной и таким образом способствовать развитию стабильных каналов поставок, — убеждён Шелищ.

Депутат рассказал, что согласно международному принципу исчерпания прав, бренды теряют контроль над дальнейшим распространением товара после его реализации на рынке. По такому принципу организована международная торговля во многих странах, но Россия отказалась от этого принципа в 2002 году под давлением партнеров с Запада, чтобы привлечь их инвестиции, утверждает Шелищ.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее рассказал, что объем параллельного импорта в Россию до конца 2022 года составит не менее $20 млрд. Ранее прогнозировалось, что объем параллельного импорта составит около $16 млрд. Мантуров отметил, что по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, с 17 мая, когда заработал механизм параллельного импорта, в страну было ввезено товаров почти на $9,4 млрд.