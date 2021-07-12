В Госдуме увидели двойную игру в планах Польши по «Северному потоку — 2»

Участие польского нефтегазового концерна в сертификации «Северного потока — 2» не сможет помешать завершению проекта, как заявляют в компании, но может способствовать его реализации. Попытки Варшавы противостоять окончанию строительства напоминают двойную игру. Об этом в интервью «ПолитРоссии» заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Если американская сторона была вынуждена остановить свои санкции против трубопровода, так как они могли помешать сотрудничеству с Европой в целом, то определённые игроки будут пытаться вести подрывную деятельность, в том числе, с помощью Польши. В этом случае основным мотивом действий польской стороны являются деньги, а разговоры об интересах европейского региона служат лишь прикрытием, отмечает Чепа.

Однако политика Польши может завести её совсем в другую сторону, сообщает политик. Ведь при запуске трубопровода многие страны будут заинтересованы в его работе. Для польской стороны сложившаяся ситуация может стать хорошей возможностью для того, чтобы стать партнёром проекта.

Помешать сертификации Польше не удастся. Но зато они смогут записать себе отметку о том, что приложили руку к запуску «Северного потока — 2». Так что сейчас Польша вполне может вести двойную игру, поскольку это последний шанс Варшавы встать на правильную сторону, — резюмирует Чепа.

Ранее стало известно, что совместное заявление Соединённых Штатов и стран ЕС против «Северного потока — 2» не обернётся для России новыми санкционными законопроектами.