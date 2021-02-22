В Госдуме сказали, когда маткапитал разрешат тратить на покупку авто

https://static.news.ru/photo/797cc932-71f0-11eb-8263-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со временем материнский капитал можно будет потратить на приобретение автомобиля, речь идёт прежде всего о многодетных семьях и семьях, в которых есть ребёнок-инвалид, заявил NEWS.ru глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По словам депутата, соответствующий законопроект был внесён в Госдуму фракцией ЛДПР. Для многодетных семей и семей, в которых воспитывается ребёнок-инвалид, личный транспорт зачастую выступает предметом первой необходимости. Особенно это касается семей, проживающих в сельской местности.

Для многодетных семей это не роскошь, а базовая потребность, особенно если мы говорим про сельскую местность или удалённость места проживания семьи от объектов социальной инфраструктуры, образовательных, медицинских учреждений. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы такие семьи получили возможность купить автомобиль отечественного производства на средства материнского капитала, — пояснил Нилов.

По мнению депутата, принятию соответствующего закона мешает отсутствие политической воли. Партия большинства ориентируется на позицию правительства РФ, а кабмин данное предложение пока не поддерживает, пояснил он.

Уверен, что со временем мы придём к тому, что перечень того, на что разрешено направлять семейный капитал, будет ещё больше расширен с практической точки зрения, — подчеркнул Нилов.

Он не исключает, что в среднесрочной перспективе вопрос «созреет на федеральном уровне» и депутаты — те, кто раньше был против — сразу же кардинальным образом поменяют свою позицию.

Напомним, сегодня маткапитал можно направить на покупку или строительство недвижимости, оплату образования детей, реабилитацию ребёнка-инвалида, повышение пенсии матери.