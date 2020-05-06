В Госдуме нашли решение проблемы с зарплатами на неработающих предприятиях

Неработающие из-за распространения коронавируса предприятия могут решить проблемы с зарплатами для сотрудников, если введут практику общественных работ.
Об этом
В 2008-2009 годах, когда был кризис, подобная федеральная программа активно использовалось. Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок, — считает депутат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр финансов Антон Силуанов высказался не в пользу предложения раздавать деньги населению «с вертолёта». Помогать надо тем, кто действительно в этом нуждается. Так Силуанов обозначил основную задачу властей при выдаче субсидий и пособий. Нужно в первую очередь помочь бизнесу в сохранении работников, помочь людям оплатить первоочередные расходы — питание, жильё, кредиты, отметил он.
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