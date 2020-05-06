В Госдуме нашли решение проблемы с зарплатами на неработающих предприятиях

https://static.news.ru/photo/8aa12e24-8f51-11ea-9bf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неработающие из-за распространения коронавируса предприятия могут решить проблемы с зарплатами для сотрудников, если введут практику общественных работ.

Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов, отвечая на вопрос журналиста «Парламентской газеты» о том, где работодателям брать деньги, «если работа стоит». По его словам, к данной мере в России уже прибегали после крупного финансового кризиса.

В 2008-2009 годах, когда был кризис, подобная федеральная программа активно использовалось. Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок, — считает депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр финансов Антон Силуанов высказался не в пользу предложения раздавать деньги населению «с вертолёта». Помогать надо тем, кто действительно в этом нуждается. Так Силуанов обозначил основную задачу властей при выдаче субсидий и пособий. Нужно в первую очередь помочь бизнесу в сохранении работников, помочь людям оплатить первоочередные расходы — питание, жильё, кредиты, отметил он.