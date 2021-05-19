В Госдепе настаивают на стремлении закрыть «Северный поток — 2»

Представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США всё ещё намерены использовать «доступные дипломатические инструменты», чтобы не допустить запуска «Северного потока — 2», сообщает РИА Новости.
Она
В Москве подобные обвинения опровергали много раз, называя строящийся газопровод коммерческим проектом.
Позиция Госдепартамента не совпадает с позицией Белого дома, который 19 мая решил отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG,
Ранее стало известно, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» является «плохой сделкой» и геополитическим проектом России, который представляет угрозу энергетической безопасности Европы. Об этом 19 мая заявила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.