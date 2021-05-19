В Госдепе настаивают на стремлении закрыть «Северный поток — 2»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Росстат опубликовал данные о ценах на продукты за неделю с 12 по 17 мая. По данным ведомства, в стране в среднем на 0,4% подорожали овощи, но зато подешевела водка.

Капуста белокочанная подорожала на 4,4%, морковь — на 3,4%, лук репчатый — на 3,1%. Картофель подорожал на 3%, яблоки — на 0,3%. Подешевели на 4,6% огурцы и на 1,3% помидоры....