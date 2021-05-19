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В Госдепе настаивают на стремлении закрыть «Северный поток — 2»

22:48, 19 мая 2021
Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США всё ещё намерены использовать «доступные дипломатические инструменты», чтобы не допустить запуска «Северного потока — 2», сообщает РИА Новости.

Она отметила, что Вашингтон намерен продвигать «энергетическую безопасность Европы». Это якобы позволит не допустить «хищнического поведения» со стороны России.

В Москве подобные обвинения опровергали много раз, называя строящийся газопровод коммерческим проектом.

Позиция Госдепартамента не совпадает с позицией Белого дома, который 19 мая решил отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» является «плохой сделкой» и геополитическим проектом России, который представляет угрозу энергетической безопасности Европы. Об этом 19 мая заявила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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