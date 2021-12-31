В Германии закрыли половину действующих АЭС

В Германии 31 декабря прекратили свою работу три из шести действующих атомных электростанций. Закрывающиеся АЭС расположены недалеко от Гамбурга и Мюнхена, сообщает АР. Они начали функционировать ещё в середине 80-х годов прошлого века. Станции предоставляли электричество в миллионы немецких домов на протяжении этих десятилетий.

Массовым увеличением использования возобновляемых источников мы можем показать, что энергопереход можно осуществить и в Германии, — заявил министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек.

Ранее немецкий эксперт по внешней политике, депутат бундестага от партии «Зелёные» Омид Нурипур в интервью Passauer Neue Presse заявил, что различные варианты политических решений не приведут к остановке газопровода «Северный поток — 2». Он добавил, что все возможные шаги в этой плоскости уже были сделаны, однако они не привели к срыву проекта.

При этом, по словам депутата, все возможные принципиальные политические решения уже были осуществлены, а значит, подобными методами сорвать запуск трубопровода невозможно. Как подчеркнул Нурипур, если «Северный поток — 2» будет соответствовать европейскому законодательству, то он будет введён в эксплуатацию.

Курс на отказ от атомных станций власти Германии взяли после катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1» весной 2011 года. Тогда после землетрясения и цунами были разрушены несколько реакторов, а ядерное топливо буквально прожгло защитные оболочки атомной станции и стало выливаться в открытый океан. Однако в настоящий момент отказ от атомной энергетики в крупнейшей экономике Евросоюза, каковой является Германия, происходит на фоне рекордных цен на природный газ, которые в моменте достигали $2200 за тысячу кубометров и сейчас торгуются в районе $900 за тысячу кубометров газа. Рост цен на газ в Европе продолжается с начала сентября на фоне низких запасов газа в хранилищах, высокого спроса на природный газ в Азии и отказа властей Германии от быстрого ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2», строительство которого было завершено ещё в сентябре 2021 года.