В Германии взвесили риски ввода санкций против России

Напряжённость между Западом и Россией делает опасной зависимость Германии: ведущая экономика Европы не только импортирует российский природный газ, но также нефть и уголь, а ещё цветные металлы, сталь и прочее сырьё. И все же большую часть российского сырья занимают углеводороды. Немецкие электростанции, фабрики и бытовые системы отопления рискуют остановиться, если поставки из России прекратятся. О том, какие альтернативы углеводородного импорта существуют у Германии, в материале NEWS.ru

Германия не сможет заменить российские нефть, газ, уголь в краткосрочной перспективе, если политический истеблишмент ЕС и США вдруг решит ограничить поставки российских энергоресурсов в Европу. В этом уверены немецкие эксперты и их российские коллеги.

Согласно данным Германского Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR), в 2020 году энергетическая зависимость Германии от поставщиков составила 64 процента. Она определяется как отношение чистого импорта к валовой доступной энергии.

В институте подсчитали , что в 2020 году на долю России приходилось 34% импорта нефти в Германию. При этом весь импорт составил чуть более 83 млн т. Тогда же страна импортировала 159,7 млрд кубометров природного газа. По данным немецкой статистики, Германия покупает природный газ из России — 55%, из Норвегии — 30% и Нидерландов — 10%.

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45% импорта каменного угля (около 14,5 млн т) приходилось в 2020 году на Россию. Электростанции, работающие на каменном угле, обеспечивают 9,3% потребностей Германии в электроэнергии.

Энергетические ресурсы такого масштаба не могут быть заменены в краткосрочной перспективе, — сказал эксперт по энергетике BGR Мартин Пейн.

По его словам, быстро и полностью заменить рыночную позицию, которую Россия занимает по углю, газу и нефти, чрезвычайно сложно, если не невозможно.

Хубертус Бардт, научный руководитель Института немецкой экономики (IW Köln), выразил аналогичную точку зрения.

Варианты замены газа другими источниками энергии ограничены.

Российские эксперты уверены, что ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе заменить российские углеводороды при помощи других источников энергии или другими поставщиками невозможно.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что зависимость по природному газу даже больше, чем показывает официальная немецкая статистика.

Нидерланды поставляют газ в Германию, но сами являются нетто-импортёром в том числе российского газа. Заменить нас невозможно, потому что никто не может увеличить в краткосрочной перспективе добычу для того, чтобы заместить российские объемы. Если вместо российского газа придёт какой-то другой газ, то он откуда-то уйдёт, это будет не новая добыча. В месте, откуда он уйдёт, возникнет дефицит, и цена на газ возрастёт.

По его словам, сложность для Германии в диверсификации поставок заключается в том, что в стране нет ни одного терминала по приему сжижженного природного газа (СПГ). Если пытаться заместить Россию поставщиками СПГ, то надо смотреть, достаточно ли мощностей по приему СПГ у стран-соседей. Немцы могут импортировать сжижженный газ только через другие страны. Например, Катар не может напрямую отгрузить газ в Германию, отмечает Игорь Юшков.

В целом по Европе примерно такая же обстановка. Большинство стран не могут отказаться от закупок российского газа, потому что «у них будет дыра в энергобалансе». «Никто другой такие объёмы не поставит. Попытки заместить любым другим приведут к подорожанию сырья».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам Игоря Юшкова, с норвежцами у немцев большинство контрактов с привязкой к спотовому рынку. При этом Германия покупает газ у России по самым низким ценам среди стран дальнего зарубежья. Потому что есть взаимная интеграция: «Газпром» владеет долями в газораспределительных компаниях внутри Германии, а немецкие компании владеют долями в добыче газа в газпромовских проектах. Это и позволяет «Газпрому» давать скидки немецким покупателям.

Если они откажутся от закупок российского газа, и отопительный сезон ещё не закончится, то население будет замерзать, если сезон закончится, то электроэнергии будет не хватать, возникнет большой энергетический кризис, — сказал Игорь Юшков.

С ним согласен промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Заменить российское сырьё теоретически можно, вопрос какой ценой? Если Германия завтра в одночасье откажется от природного газа из нашей страны, то там разразится такой энергетический кризис, что нынешний, по сравнению с ним, покажется приятным отдыхом, — сказал эксперт.

По его словам, Германия может попробовать закупать СПГ в Норвегии, Катаре, Нигерии, Австралии, США и иных странах в объёме эквивалентном поставкам из России, «однако, у неё нет достаточных мощностей по его приёму и разжижению». «Цены же на него быстро станут заоблачными, подкосив немецкую промышленность и жилищно-коммунальный комплекс».

Аналогичная ситуация будет с углём и нефтью. Все конкуренты России попросту не смогут увеличить добычу за короткий срок — это технически нереально, не говоря уже про необходимость доставки морским кораблями и железнодорожным транспортом, отмечает Леонид Хазанов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В этой связи особенно ярые противники России предлагают ввести экономические санкции «авансом», то есть заранее на «случай эскалации ситуации вокруг Украины».