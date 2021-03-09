В Германии посчитали ущерб в случает отказа от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/843fb876-80e5-11eb-8660-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Обозреватель немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр объяснил, почему отказ от газопровода «Северный поток — 2» дорого обойдётся Германии.

По его словам, остановка проекта не поможет добиться политических уступок со стороны Москвы. Это решение также не парализует экспорт российского газа и других энергоносителей. Экономические рычаги в любом случае не смогут «произвести впечатление на РФ», потому что санкции эффективны в отношении мелких стран, к которым Россия не относится, пишет журналист.

Фельбермайр подчеркнул, что сворачивание «Северного потока — 2» не принесёт и политических выгод, а в экономическом плане повлечёт серьёзные расходы, так как компании, принимающие участие в проекте, потеряют миллиардные инвестиции и начнут нести убытки из-за судебных исков. Кроме того, Европа лишится крупного инфраструктурного проекта. При этом континент ещё долгое время будет нуждаться в природном газе для перехода на альтернативные источники энергии.

Обозреватель немецкого издания указал на нецелесообразность импорта газа из других государств. СПГ из США нужно будет сжижать и транспортировать, и на это уйдёт огромное количество энергии и средств. К тому же такой газ вреднее для экологии. Других поставщиков, например, Алжир и Ливию, сложно назвать надёжной альтернативой России.

По мнению Фельбермайра, Европейскому союзу нужно политическое сближение с Россией. Он отметил, что сторонам необходимо развивать торговый потенциал, а также как можно скорее ввести в строй «Северный поток — 2».

Для ЕС было бы опасно иметь у своих границ враждебно настроенную страну, — резюмировал он.

Ранее председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер предложил в случае необходимости использовать газопровод «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Москву. Политик заявил, что на самом деле газопровод «не в европейских интересах». Он полагает, что так как правительство ФРГ не собирается останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его «в качестве рычага во внешней политике». По его словам, использование «Северного потока — 2» необходимо решать по мере того, как «будет себя вести» российское руководство.

Политик заявил, что власти РФ должны вернуться к партнёрскому сотрудничеству. В противном же случае газопровод не сможет полноценно работать. Он также призвал европейцев вести себя во внешней политике более уверенно.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств, писал NEWS.ru.