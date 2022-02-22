В ГД заявили, что Россия «особенно не заметит» санкции в отношении госдолга

В ГД заявили, что Россия «особенно не заметит» санкции в отношении госдолгаДепутат Аксаков заявил, что Россия «особенно не заметит» санкции в отношении госдолга
Санкции в отношении российского суверенного долга в РФ «особенно не заметят» в силу «огромного профицита бюджета», рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий добавил, что у государства достаточно средств для выполнения всех обязательств.
Я думаю, что особенно не заметим [санкций в отношении суверенного долга]. У нас огромный профицит бюджета, нам занимать деньги не надо, у нас значительные резервы и Фонд национального благосостояния, превышающий 15 трлн рублей. То есть денег у государства достаточно, чтобы выполнять все свои обязательства. Я не думаю, что это кто-то заметит, нам занимать не надо за рубежом. Это была политика поддержания внешней связи, но в принципе нам занимать деньги на Западе ни к чему, у нас своих хватает, — подчеркнул Аксаков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые санкции коснутся суверенного долга России, элит и двух банков. В частности, речь идёт о ВЭБ.РФ и Промсвязьбанке, а также 42 дочерних организациях. По его словам, Вашингтон «отрезал [России] доступ к западному финансированию. РФ не может больше заимствовать у Запада и обеспечивать свой долг на американских рынках».