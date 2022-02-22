В ГД заявили, что Россия «особенно не заметит» санкции в отношении госдолга

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В случае отказа Германии от «Северного потока — 2» вся Европа превратится практически в колониальный рынок для американского сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение высказала директор Института международных политических и экономических исследований — РУССТРАТ Елена Панина. По её словам, с отказа от газопровода начнётся «закамуфлированный антироссийскими санкциями экономический грабёж Европы» со стороны США, передаёт РИА Новости.

Политолог отметила: по расчетам экономистов, увеличение экспорта газа всего лишь на 20% привело бы к двукратному снижению цен на голубое топливо в Германии. На фоне зашкаливающих цен на газ это...