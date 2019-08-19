https://static.news.ru/photo/fe729048-c294-11e9-b66d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект, наделяющий российское правительство полномочиями использовать суда под иностранными флагами при некоторых работах, на которые имеют преимущественное право суда под российским флагом, внесён в Госдуму.

Документ разработали в Минтрансе. Его принятие позволит привлекать к некоторым видам работ плавающие под иностранными флагами суда, не срывая контракты. Это поможет в реализации крупных нацпроектов.

Использование судов под флагом иностранных государств для определенных видов деятельности осуществляется в случаях и порядке, установленных правительством РФ, или в соответствии с международными договорами РФ, — гласит пояснительная записка.

Ранее News.ru писал о том, что четверо россиян оказались в плену у пиратов в числе моряков с захваченного судна «Мармалайта» у берегов Камеруна.