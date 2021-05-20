В «Газпроме» пояснили, от чего зависит завершение «Северного потока — 2»

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Завершение прокладки трубопровода и ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» зависят от многих факторов, в том числе и погодного. Об этом заявила зампред правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передаёт РИА Новости.

Конкретные сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов, включая погодные условия, — сообщила Бурмистрова на пресс-конференции.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре заявил, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» остаётся непрозрачной, несмотря на решение Вашингтона отказаться от санкций в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG. По его мнению, было бы правильным ввести ограничительные меры против США, в том числе повысить таможенные пошлины.

19 мая администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с компании Nord Stream 2 AG, которая относится к «Северному потоку — 2». Отмена ограничительных мер находится в национальных интересах США. В сенате возмутились отменой санкций, а в Госдепе настаивают на стремлении закрыть проект газопровода.

Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что Вашингтон потерпел определённое поражение, пытаясь оказать давление на Германию при помощи сильного запугивания санкциями. В ответ американские власти столкнулись с жёсткой позицией Берлина, для которого этот проект является коммерческим и очень важным для экономики.