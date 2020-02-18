https://static.news.ru/photo/b9383af8-523d-11ea-911f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Langrock/Nord Stream 2

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что проект «Северный поток — 2» отвечает интересам ФРГ и России.

«Северный поток — 2» — экономический проект. Он отвечает интересам наших стран, — цитирует ТАСС министра.

На российско-германской конференции в Берлине Альтмайер сообщил, что страны договорились о создании рабочей группы по будущей энергетической политике.

Как писал NEWS.ru, заявление главы Минэнерго США, что Россия не способна завершить строительство «Северного потока — 2», носит политический характер и является примером «недобросовестной конкуренции». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат подчеркнул, что подобные заявления со стороны США рассчитаны на настроение европейских компаний и носят политический характер. Это, по мнению Чепы, уже вызвало задержки в строительстве газопровода. Однако, как уверяет депутат, у России есть все шансы завершить начатое.