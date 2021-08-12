В ФРГ оценили сроки запуска «Северного потока — 2»

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Минсельхоз России и Ozon заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития рынков сбыта для субъектов малого и среднего агробизнеса. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Ожидается, что соглашение поспособствует расширению доступа фермеров к одной из самых популярных онлайн-площадок и позволит снизить цены на продукты из так называемого борщевого набора. Производителей будут обучать работе с маркетплейсами,...