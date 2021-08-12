В ФРГ оценили сроки запуска «Северного потока — 2»

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» возможен максимум до конца 2021 года. Об этом заявил в беседе с «Известиями» официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.
Мы ожидаем, что ввод газопровода в эксплуатацию может произойти сразу после завершения, в любом случае до конца этого года, — сказал депутат.
Российский проект, по его мнению, является главным компонентом надёжных поставок природного газа на рынки Европы и Германии.
Ранее стало известно, что Украина может надеяться на «единственный реальный способ» заблокировать «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин. Он отметил, что такой сценарий возможен только при условии «колоссального разрыва» Вашингтона с Берлином.