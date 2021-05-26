В ФРГ объяснили отказ США от санкций против «Северного потока — 2»

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Заявление президента США Джо Байдена о контрпродуктивности санкций в отношении «Северного потока — 2» говорит о том, что Берлин убедил Вашингтон в своей приверженности реализации этого проекта. Об этом РИА Новости заявил член комитета бундестага ФРГ по международной политике Вальдемар Гердт.

Это не победа, но это остановка многолетнего курса, направленного на эскалацию. Америка поняла, что не стоит усиливать давление на нас. Они умудрялись довольно долго нагнетать обстановку вокруг «Северного потока — 2», но им дали понять, что такое поведение может привести к тому, что США потеряют союзника в лице Германии в Европе, — заявил Гердт.

Он отметил, что Германия многие годы пыталась объяснить Вашингтону, что энергетическая корзина ФРГ не сложится без «Северного потока», и без него не удастся уйти ни от атомной, ни от угольной энергетики.

Гердт назвал ещё один фактор, позитивно повлиявший на американскую риторику в отношении проекта — это анонсированная встреча российского и американского президентов в Женеве.

Ранее Джо Байден назвал дальнейшие санкции против «Северного потока — 2» контрпродуктивными для отношений с Европой. Глава США признал, что строительство газопровода продолжится, так как проект близок к завершению. Байден уверен, что уже действующие санкции не помешают России достроить нитки газопровода.

При этом накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонную беседу с коллегой из Германии Хайко Маасом. Он сообщил, что США обеспокоены продолжающимся строительством газопровода «Северный поток — 2».