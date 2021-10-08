В фитнес-сообществе спрогнозировали размеры убытков из-за QR-кодов

Введение QR-кодов для посещения фитнес-центров может привести к ежемесячным убыткам рынка данных услуг в регионах в размере от 50 до 200 млн рублей. Об этом ТАСС рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Организация ведёт переговоры с местными властями по вопросу введения господдержки отрасли.

Она уточнила, что потери, в частности, грозят рынку фитнес-услуг в Астраханской, Калининградской, Самарской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.

Нужно внедрить компенсационные меры поддержки фитнес-бизнесу, которые позитивно зарекомендовали себя в начале пандемии в 2020 году, — отметила Силина.

По её словам, такими мерами могут быть снижение социальных налогов и взносов для субъектов рынка, программа кешбэка, аналогичная туристической, поддержка арендодателей, включение услуги фитнеса в полисы ОМС, субсидии и льготное кредитование для сохранения занятости.

Кроме того, представители отрасли просят разрешить им, по аналогии с авиаотраслью, ввести дешёвые невозвратные тарифы на фитнес-карты. В настоящее время это запрещается законодательством о защите прав потребителей.

Ранее сообщалось, что власти ряда российских регионов вводят QR-коды для посещения общественных мест из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что общефедерального локдауна из-за пандемии COVID-19 в России не будет.