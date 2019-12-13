https://static.news.ru/photo/319c9776-1d7a-11ea-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nitzschke/imageBROKER.com/Global Look Press

В Институте переходных экономик Банка Финляндии считают, что антироссийские санкции, введённые в 2014 году из-за Крыма и конфликта на Украине, имеют один положительный эффект. По мнению авторов исследования, он заключается в сокращении неравенства населения.

Индекс Джинни (показывает уровень неравенства в стране) с 2014 года в России снизился на один пункт. Сейчас по этому показателю Россия имеет 33 пункта, без санкций было бы 34 пункта, сообщает РБК.

В исследовании говорится, что санкции нанесли ущерб богатейшим россиянам, доходы малообеспеченных граждан в то же время пострадали куда меньше.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия взяла у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций кредит в 500 млн долларов. Финансовая структура уже одобрила заём, о чём стало известно 13 декабря из сообщения Министерства экономического развития РФ.