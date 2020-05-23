В Евросоюзе предложили альтернативу экономическому плану Берлина и Парижа

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция выдвинули альтернативу плану восстановления европейской экономики после пандемии, ранее предложенному Францией и Германией.
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Австрийский канцлер Себастьян Курц ранее подверг резкой критике инициативы властей Франции и Германии, заявив, что эти страны пытаются создать «закулисный долговой союз».
18 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили план восстановления экономики, который предусматривает создание фонда объёмом €500 млрд. В отличие от альтернативной инициативы, средства нуждающимся из этого фонда предлагается выделять в виде субсидий, а не кредитов. Это влечёт за собой увеличение размера взносов в общеевропейский бюджет.
NEWS.ru сообщал о том, что власти Евросоюза рассматривают возможность оказания финансовой помощи компаниями, столкнувшимся со сложностями из-за пандемии коронавируса, но не получившим поддержки от правительств своих государств.
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