В Евросоюзе предложили альтернативу экономическому плану Берлина и Парижа

https://static.news.ru/photo/d75fc272-9ce7-11ea-9f8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/Jvrgen Fromme/Global Look Press

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция выдвинули альтернативу плану восстановления европейской экономики после пандемии, ранее предложенному Францией и Германией.

Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на проект документа, который вскоре будет официально опубликован. Новый план предполагает создание чрезвычайного фонда, из средств которого члены Евросоюза смогут получить разовую помощь в виде кредита на выгодных условиях. Максимальный объём этого фонда пока находится в процессе обсуждения. Авторы нового плана выступили против обобществления задолженностей и увеличения взносов в бюджет Евросоюза.

Австрийский канцлер Себастьян Курц ранее подверг резкой критике инициативы властей Франции и Германии, заявив, что эти страны пытаются создать «закулисный долговой союз».

18 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили план восстановления экономики, который предусматривает создание фонда объёмом €500 млрд. В отличие от альтернативной инициативы, средства нуждающимся из этого фонда предлагается выделять в виде субсидий, а не кредитов. Это влечёт за собой увеличение размера взносов в общеевропейский бюджет.

NEWS.ru сообщал о том, что власти Евросоюза рассматривают возможность оказания финансовой помощи компаниями, столкнувшимся со сложностями из-за пандемии коронавируса, но не получившим поддержки от правительств своих государств.