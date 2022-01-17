В Европарламенте заявили о связи энергокризиса в ЕС с энергопереходом

Группа евродепутатов из Италии обратилась к Европейской комиссии с просьбой пояснить, связан ли энергетический кризис в ЕС со стратегией по переходу к низкоуглеродной экономике. Они обратили внимание на непредсказуемость источников возобновляемой энергии, следствием чего является, в частности, рост цен на газ. Об этом пишет RT.

Мы хотели бы попросить комиссию объяснить, замечает ли она причинно-следственную связь между энергетическим кризисом и внедрением стратегии ЕС «Зелёный курс», — говорится в запросе.

При этом политики выразили мнение, что рост цен на электроэнергию в Европе может быть вызван снижением поставок из России, хотя российская сторона неоднократно подчёркивала, что полностью выполняет свои обязательства. По их мнению, рост затрат на производство электроэнергии может привести к перебоям в поставках энергии и отключениям электричества в ряде регионов ЕС.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что переход к «зелёным» источникам энергии может стать серьёзным фактором для ускорения мировой инфляции. По её мнению, «зелёный тренд» может также привести к экономическому «шоку», сравнимому с нефтяным кризисом 1970-х годов.