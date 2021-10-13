В Еврокомиссии рассказали о поставках российского газа «ниже ожиданий»

Поставки российского газа были «ниже ожиданий», «Газпром» выполнял контракты, но почти не предлагал дополнительных поставок, чтобы снизить давление на рынок. Об этом сообщается в релизе Еврокомиссии, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что пока нет риска перебоев в энергоснабжении Евросоюза. В ЕК прогнозируют, что цены на энергию стабилизируются к апрелю, а сейчас предлагают властям стран ЕС поддержать граждан и бизнес, в частности, за счёт частичного покрытия возросших счетов за энергию, разрешения отсрочек по оплате и снижения налогов для уязвимых категорий населения.

Немедленные меры по защите потребителей и бизнеса. Предоставлять экстренную поддержку доходов потребителям, находящимся в ситуации энергетической бедности. Например, посредством ваучеров или частичной оплаты счетов, которые могут быть поддержаны доходами европейской системы торговли выбросами (ETS). Разрешить временную отсрочку оплаты счетов. <...> Обеспечить временное целевое снижение налоговых ставок для уязвимых домохозяйств, — говорится в сообщении.

Предлагается также оказывать поддержку компаниям и отраслям в соответствии с регламентом по государственной помощи. В Еврокомиссии сообщили, что ответ на энергетический кризис Евросоюза будет рассмотрен на саммите ЕС, который пройдёт 21–22 октября.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства в докладе World Energy Outlook спрогнозировали рост спроса на природный газ. Они представили три возможных сценария. Согласно всем трём вариантам, спрос на газ в ближайшие пять лет будет расти. При этом, по мнению специалистов, спрос на нефть, напротив, будет снижаться в долгосрочной перспективе во всех трёх сценариях.