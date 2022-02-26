В DNS пообещали снизить поднятые цены на электронику

Крупная российская сеть электроники DNS, поднявшая цены на некоторые товары до 30% на фоне роста курса доллара, пообещала их снизить. Директор компании Дмитрий Алексеев в Telegram даже объявил о большом понижении «старых» цен.

После объявления о повышении цен продажи в DNS увеличились почти в два раза, ажиотажный спрос привёл к перебоям в работе сайта компании. Ситуацией заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минпромторге.

Теперь Алексеев заявляет , что цена на многие товары «вообще не менялась».

Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ФAС проверит обоснованность повышения цен ретейлером DNS, управляющим магазинами бытовой техники и электроники. Ведомство направило в адрес компании соответствующий запрос. Кроме того, ведомство выдало её должностному лицу предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции.