Зампред Банка России покинет свой пост Зампред Банка России Алексеев покинет свой пост

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Центробанка России Михаил Алексеев покинет свой пост 1 июня 2022 года. Он принял решение продолжить карьеру вне регулятора, сообщает пресс-служба регулятора.

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покинет свой пост 1 июня 2022 года, — говорится в сообщении.

Кроме того, Центробанк сообщил о назначении нового главы департамента наличного денежного обращения, который будет курировать объединение «РОСИНКАС» и деятельность департамента полевых учреждений. Им станет Сергей Белов. Ранее он руководил дальневосточным главком Центробанка.

Ранее правительство России назначило нового руководителя Росстата. Им стал экс-заместитель Минэка Сергей Галкин. Он сменил на посту Павла Малкова, назначенного врио губернатора Рязанской области вместо главы региона, подавшего в отставку.