В ЦБ заявили, что экономика России превысила свой потенциальный уровень Аналитики ЦБ заявили о росте экономики России во второй половине лета

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Рост экономики России во второй половине лета 2023 года продолжился, несмотря на возрастающие ограничения со стороны факторов производства, сообщили аналитики Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды». По их данным, особенно быстрые темпы роста отмечены в августе.

Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень. Это означает, что после периода восстановления рост экономики будет идти более умеренными темпами, — говорится в документе.

Согласно данным аналитиков, больший рост показали отрасли, которые поддерживаются государственным спросом, а также производители потребительских товаров и услуг. Активное расширение розничного кредитования на фоне улучшения потребительских настроений и роста доходов граждан дополнительно разогреют внутренний спрос в будущем, отмечается в бюллетене.

При этом, подчеркивается в докладе, возможности для быстрого роста выпуска в большинстве отраслей, вероятно, исчерпаны. Опросные индикаторы говорят о возможном замедлении расширения деловой активности в III квартале 2023 года. Хотя загрузка мощностей близка к предельной, ограничением для дальнейшего роста становится растущая нехватка персонала, отметили аналитики ЦБ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил перед кабмином задачу до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный на период до 2030 года. Согласно поручению президента, проект должен предусматривать мероприятия по сбору данных с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передаче данных и развитию систем связи нового поколения, созданию инфраструктуры с использованием отечественного оборудования, технологий и ПО, в том числе облачных платформ, центров обработки и вычислительных мощностей.