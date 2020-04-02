В ЦБ скептически смотрят на просьбу банков о помощи из-за кредитных каникул

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Российские банки предупредили ЦБ о выпадающих доходах из-за введения кредитных каникул для заёмщиков. Они просят у регулятора компенсирующие послабления, но тот считает, что отсрочка по платежам не ухудшит финансовую устойчивость банков. Об этом рассказал зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе заседания Совета Федерации.

Эта отдельная мера безотносительно остальных мер, которые принимаются, не может повлиять на платежеспособность банков и привести к критической ситуации. Но есть и другие программы, которые также накладывают на банки определённую нагрузку, поэтому мы смотрим на ситуацию в совокупности. Ситуация управляемая, — заявил он.

Совет Федерации 2 апреля одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим от пандемии гражданам и компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП) права на получение кредитных каникул.

При этом правительство намерено выделить из резервного фонда 5 млрд рублей на субсидии банкам. Это будет сделано для обеспечения отсрочки платежей по кредитам для представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее NEWS.ru писал, что доля проблемных кредитов в России на фоне пандемии коронавируса может вырасти в 2020 году с 7,8% до 15%, а прибыльность банков — сократиться не менее чем в два раза по сравнению с уровнем прошлого года. Такой прогноз даёт международное рейтинговое агентство S&P Global Rating.