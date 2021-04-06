В ЦБ РФ рассказали о вариантах развития ситуации с ключевой ставкой

https://static.news.ru/photo/501000fc-9787-11eb-badc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России 23 апреля обсудит вопрос о ситуации с ключевой ставкой, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Мартовские варианты — сохранить ставку или повысить её на 25 или 50 базисных пунктов — будут, скорее всего, обсуждаться и в апреле, - рассказал он в интервью Reuters.

Тремасов отметил, что геополитические риски не играли основную роль в повышении ставки в прошлом месяце.

По мнению главы департамента, российская экономика в первом квартале 2021 года , предположительно, снизится в годовом выражении, однако вернётся к росту уже во втором квартале.

Как писал NEWS.ru, ранее Bloomberg сообщил, что российская экономика на фоне решения властей не водить повторный общенациональный карантин восстанавливается от коронавирусной рецессии. Согласно данным агентства, экономика страны пострадала значительно меньше других государств по причине более мягких ограничений из-за пандемии коронавируса.