В бундестаге заявили, что правительство не остановит «Северный поток — 2»

Процесс формирования следующей правящей коалиции в Германии может затянуться и будущий кабинет министров вряд ли сможет остановить «Северный поток — 2». Об этом заявил ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Эрнст выразил радость по поводу скорого завершения проекта и одновременно неуверенность в том, что новое правительство в ФРГ, способное помешать работе газопровода, будет сформировано к декабрю. Именно на это время может прийтись запуск проекта

Я считаю нереалистичным, что будущее федеральное правительство сможет остановить проект, даже если бы захотело этого, — заявил он.

Ранее представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф заявил, что отношение Германии к газопроводу «Северный поток — 2» может измениться, если на выборах в правительство победит партия «Зелёные». Он отметил, что после пересмотра соглашений возникнут проблемы с поставками. Однако в пресс-службе «Газпрома» намереныначать работу газопровода до конца года, невзирая на сложности с сертификацией.